Могу ли я получить деньги на свою карту не сообщая её номер?

Да, для этого перейдите на вкладку "Получить деньги". Укажите номер Вашей карты и сумму, которую Вы ожидаете получить (это не обязательно для заполнения) и нажмите кнопку "Получить ссылку". Передайте ссылку отправителю, перейдя по ней, уже будет заполнен номер Вашей карты и сумма, если она была указана.