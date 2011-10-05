Часто задаваемые вопросы

Между какими картами и по каким тарифам можно совершить перевод?

Вы можете совершать переводы между картами платежных систем VISA (технология VISA Direct) и MasterCard (технология MoneySend):
- с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;
- с карты украинского банка на карту украинского банка - 1% (минимум 5 грн);
- с карты ПриватБанка на карту украинского банка - 0,5% (минимум 5 грн);
- с карты ПриватБанка на карту ПриватБанка - без комиссии;
Дополнительно может быть списана комиссия карты. С тарифами для карт ПриватБанка можно ознакомиться здесь . С карт других банков комиссия взимается согласно тарифам Вашего банка.

Перевод будет зачислен в течение 15 минут, в некоторых случаях до 3 дней (время зависит от типа карты получателя).

Что нужно знать, чтобы совершить перевод на карту другого банка?

Только 16 цифр номера карты получателя.

Видео-инструкция:

Могу ли я получить деньги на свою карту не сообщая её номер?

Да, для этого перейдите на вкладку "Получить деньги". Укажите номер Вашей карты и сумму, которую Вы ожидаете получить (это не обязательно для заполнения) и нажмите кнопку "Получить ссылку". Передайте ссылку отправителю, перейдя по ней, уже будет заполнен номер Вашей карты и сумма, если она была указана.

Обязательна ли регистрация в Приват24 для отправки перевода на другую карту через этот виджет?

Нет. Регистрация в Приват24 для совершения перевода через виджет не обязательна.

Какие ограничения установлены банком для переводов денег с карты на карту?

Если одна сторона не является клиентом банка (карта другого банка), то максимальная сумма перевода – 29 999 грн (экв.).
Если отправитель не является клиентом банка (перевод с карты другого банка, не добавленной в кошелек клиента ПриватБанка), то максимальная сумма перевода для отправителя в день – 29 999 грн, в месяц – 89 999 грн.
Перевести на карту ПриватБанка с карт других банков можно не более чем 799 999 грн в неделю и 3 199 999 грн в месяц.

Как я могу получить квитанцию по переводу Sendmoney?

По переводу на карту ПриватБанка квитанция доступна в Приват24 –> «Услуги» –> «Сервис квитанций».

Будет ли отображено назначение перевода в выписке у получателя?

Нет, получатель не увидит назначение перевода.

Будет ли видно получателю, от кого совершен перевод?

Нет, получателю информация недоступна.

Могу ли я совершить перевод Sendmoney на карту зарубежного банка?

Нет. Sendmoney – денежные переводы по Украине.