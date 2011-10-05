Часто задаваемые вопросы
Между какими картами и по каким тарифам можно совершить перевод?
- с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;
- с карты украинского банка на карту украинского банка - 1% (минимум 5 грн);
- с карты ПриватБанка на карту украинского банка - 0,5% (минимум 5 грн);
- с карты ПриватБанка на карту ПриватБанка - без комиссии;
Дополнительно может быть списана комиссия карты. С тарифами для карт ПриватБанка можно ознакомиться здесь . С карт других банков комиссия взимается согласно тарифам Вашего банка.
Перевод будет зачислен в течение 15 минут, в некоторых случаях до 3 дней (время зависит от типа карты получателя).
Что нужно знать, чтобы совершить перевод на карту другого банка?
Могу ли я получить деньги на свою карту не сообщая её номер?
Обязательна ли регистрация в Приват24 для отправки перевода на другую карту через этот виджет?
Какие ограничения установлены банком для переводов денег с карты на карту?
Если одна сторона не является клиентом банка (карта другого банка), то максимальная сумма перевода – 29 999 грн (экв.).
Если отправитель не является клиентом банка (перевод с карты другого банка, не добавленной в кошелек клиента ПриватБанка), то максимальная сумма перевода для отправителя в день – 29 999 грн, в месяц – 89 999 грн.
Перевести на карту ПриватБанка с карт других банков можно не более чем 799 999 грн в неделю и 3 199 999 грн в месяц.
Как я могу получить квитанцию по переводу Sendmoney?
Будет ли отображено назначение перевода в выписке у получателя?
Будет ли видно получателю, от кого совершен перевод?
Могу ли я совершить перевод Sendmoney на карту зарубежного банка?